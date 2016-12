È un concetto ormai consolidato che la presenza sul web è qualcosa di fondamentale per qualsiasi attività commerciale, per quanto piccola. Anche per questo cresce l’offerta di servizi che “con pochi click” permettono di creare un sito dall’aspetto apparentemente professionale. L’apparenza ha però un’importanza relativa. Un sito davvero professionale, ovvero realizzato da professionisti del settore, parte dall’analisi dei bisogni del cliente e dalle caratteristiche dei potenziali fruitori e cura aspetti come la grafica, la leggibilità e chiarezza dei testi ma anche, se necessario, l’accessibilità. Visto l’invecchiamento della popolazione e i conseguenti problemi di vista, pensare a questi aspetti non è secondario.

Una web agency competente sa però che questo è solamente il primo passaggio. La realizzazione dei siti web ben fatti è il primo passo; bisogna anche fare in modo che qualcuno veda questi siti. Ecco a cosa serve l’attività di SEO (search engine optimization – ottimizzazione dei motori di ricerca) e SEM (search engine marketing – marketing per i motori di ricerca). I siti web possono essere migliorati in modo che compaiano tra i primi risultati delle ricerche (questa è la SEO); questo lavoro richiede dei professionisti aggiornati sulle dinamiche di Google e dei concorrenti. Questa attività si inserisce in una più ampia strategia di marketing che comprende varie tecniche, inclusi vari tipi di investimenti e in pubblicità e in link sponsorizzati dai motori di ricerca. La selezione delle tecniche di SEM più opportune per il cliente è uno dei compiti di una seo agency competente.

Un ottimo esempio di professionalità e competenza è la web agency Smart Web SEO a Milano (smartwebseomilano.it ) nata con lo scopo di aiutare professionisti, piccole e medie imprese ad accrescere la propria reputazione aziendale online ed il proprio fatturato. Promuovendo il sito web aziendale (o dando vita ad un nuovo progetto) è possibile ridare nuovo slancio alla propria attività, acquisendo nuova clientela in particolare da bacini di utenza finora inesplorati. Smart Web SEO, grazie ai suoi consulenti, ha competenze sia in ambito web design che posizionamento ed opera principalmente a Milano, Monza e provincia. Riassumendo, una volta deciso di avere una presenza sul web sono fondamentali due passi. Un sito web davvero professionale, per fornire una sorta di filiale virtuale che aumenti anche la reputazione aziendale una campagna che permetta di avere un sito più visibile, soprattutto ai potenziali clienti. Entrambi gli obiettivi devono essere raggiunti ad un costo ragionevole e tenendo conto del ROI (ritorno sugli investimenti), sfruttando al meglio gli strumenti di monitoraggio disponibili on line per poter anche cambiare gli strumenti in base ai risultati.