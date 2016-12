Il giornalista presidente dell’Italia dei Diritti ha tenuto a battesimo il nuovo maxicentro Andrea Paola dedicato all’estetica e al benessere

Roma - Il copione della vigilia è stato rispettato alla lettera e all’appuntamento con la valutazione finale dell’evento il risultato si è rivelato oltre ogni previsione. Stiamo parlando dell’attesissima cerimonia di inaugurazione del nuovissimo e futuristico maxicentro dedicato all’estetica e al benessere, che l’altro pomeriggio ha aperto i battenti a Latina con un successo senza precedenti. In città se ne parlava da settimane e sono stati in tanti a vivere le ultime ore in trepida attesa, consapevoli dell’alto spessore professionale della titolare Andrea Paola che, dopo aver edificato e plasmato il suo percorso carrieristico sotto i riflettori dei più importanti palcoscenici internazionali della moda, curando l’hair style di modelli e modelle per i più noti designer, ha deciso di aprire una nuova pagina lavorativa, mettendo il suo bagaglio esperienziale al servizio degli innumerevoli e fidelizzati clienti, finalmente con il suo marchio personalizzato. Una svolta giunta forse anche tardi rispetto al naturale e logico frangente temporale e all’auspicio dei più, ma Andrea Paola è nota per aver sempre preferito la concretezza del mestiere ai fulgori della celebrità. Una celebrità costruita giorno dopo giorno guardando lontano, alle vette della perfezione e spingendo sul pedale della raffinatezza, con umiltà e non con la prepotenza e l’arroganza di tanti, che si affannano, ma restano ad affogare, spesso con la data di scadenza inclusa, nelle sabbie mobili della mediocrità. E la grande professionalità di Andrea Paola, dotata di una tecnica raffinata capace di toccare con abilità i territori più reconditi dello sperimentalismo, ha acceso in tanti la fiamma della curiosità, che ha trascinato nel nuovo “tempio dello stile” migliaia di persone provenienti da varie regioni, raggiunte dall’inarrestabile tamtam che annunciava l’evento. Tra questi il giornalista direttore di Italymedia.it e presidente dell’Italia dei Diritti Antonello De Pierro, ex direttore e voce storica di Radio Roma, che non ha voluto mancare a un rendez-vous così importante per una stimata professionista e amica di vecchia data, apprezzando notevolmente la nuova realtà imprenditoriale che unisce il marchio Andrea Paola a quello Luxury Center, che si occupa dell’area benessere.

“Non ho voluto mancare — ha spiegato De Pierro — a quella che non considero semplicemente l’apertura di una qualunque attività commerciale, ma una coraggiosa sfida imprenditoriale di alto livello, frutto di una lunga e profonda evoluzione professionale che ha portato Andrea Paola ha lanciare il suo marchio personalizzato. L’unione con Luxury Center per l’area benessere ha partorito una sinergia coriacea che sono certo porterà lontano e premierà un percorso lavorativo impeccabilmente costruito giorno per giorno. Come movimento Italia dei Diritti siamo sempre in pole position per propugnare simili iniziative, l’unica vera panacea per combattere la crisi che attanaglia il nostro tessuto socio-economico. La miopia di una certa politica ha contribuito ad aggravare una criticità finanziaria, che con scelte più oculate e un occhio più attento a migliorare il potere d’acquisto oggi farebbe respirare meglio l’economia familiare di gran parte dei corpi collettivi. Da oggi il territorio pontino si arricchisce di una nuova e importante realtà imprenditoriale che, in virtù della sua genesi che affonda le radici nella competenza e nell’alta specializzazione settoriale, sarebbe da eleggere a emblema per ogni idea progettuale in gestazione”.

Prima che la ressa debordante che ha preso d’assalto il faraonico locale cominciasse a defluire, c’è stato il taglio della canonica torta e del brindisi augurale, con gli altri ospiti tra cui è doveroso citare il capitano Camillo Giovanni Meo, comandante della Compagnia Carabinieri di Anagni, che a Latina in passato ha diretto il Nucleo Operativo e Radiomobile presso il locale Comando Provinciale, l’ex assessore alla Pianificazione Sociale e all’Istruzione Pubblica del Comune di Latina Patrizia Fanti e la senatrice del Movimento Cinque Stelle Ivana Simeoni.