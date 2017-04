Tra i dolori più comuni e frequenti, sia per adulti che per bambini, troviamo in cima alle classifiche quello del mal di denti. Un dolore che nella maggior parte dei casi prende improvvisamente e che spesso cerchiamo di curare autonomamente senza chiedere il parere del nostro dentista, o almeno, proviamo ad alleviare il dolore prima di consultarlo.

Il mal di denti solitamente viene causato quando la carie è riuscita ad invadere la camera pulpare o sta quasi per raggiungerla. Il dolore ai denti però potrebbe non esser causato soltanto dalla carie ma anzi, potrebbe essere sintomo di altri problemi, come ad esempio delle infezioni gengivali o semplicemente per via di un pezzo di cibo incastrato in mezzo ai vostri denti.

Assumere dei farmaci per combattere questo dolore molte volte non è la soluzione giusta in quanto allevia si il fastidio ma molte volte ha degli effetti collaterali che non conosciamo. Proprio per questo motivo sono sempre andati in “vogue” i famosi rimedi della nonna, rimedi casalinghi, facilmente reperibili, che aiutano a sconfiggere il dolore.

Alla base di questa “lotta” ovviamente troviamo la corretta igiene orale, molte volte infatti basta il giusto utilizzo dello spazzolino, del collutorio e del filo interdentale per far passare il tutto ed eliminare eventuali batteri presenti all’interno della propria bocca.

Per combattere dolori ed infiammazioni tra i vari consigli troviamo l’utilizzo di “prodotti” che nemmeno vi sareste mai immaginati di utilizzare, come ad esempio il prezzemolo, l’aglio, la cipolla, il succo di limone, il pepe, il sale, la pasta ai frutti di bosco, i chiodi di garofano e tanto altro. Tra tutti spicca anche l’uso dell’acqua ossigenata, sembrerà strano ma molte volte per combattere le infiammazioni si rivela l’arma migliore e viene utilizzata “liscia” (applicata su un cotton fioc) oppure mescolata con l’acqua normale (generando un collutorio orale).

Il rimedio naturale più “famoso” è invece quello di fare dei risciacqui con dell’alcol alimentare (solitamente con della grappa, rum o del whisky) per eliminare i batteri che proliferano all’interno del cavo orale; in mancanza di ciò si può usare qualsiasi superalcolico, l’importante che sia bello forte.

L’alcol che viene utilizzato per i risciacqui non andrà mai ingerito successivamente, in quanto potrebbe creare ulteriori danno a denti e gengive infiammate. Esistono quindi dei “comportamenti” da evitare per non peggiorare la situazione, oltre all’assunzione di alcol viene sconsigliato assumere latticini, prodotti troppo freddi o caldi e fumare.

Tutti questi rimedi (che si possono trovare anche all’interno delle parafarmacie) potranno quindi esservi di grande aiuto per placare il vostro dolore, o magari farlo passare definitivamente, anche se la soluzione giusta sarebbe quella di consultare lo stesso il dentista di fiducia, ed effettuare una visita di controllo. Per molte persone il “mondo” dell’ortodonzia (e di tutti i suoi problemi) è un mondo sconosciuto e per questo motivo sono stati creati di corsi di ortodonzia, che potete trovare tranquillamente online, per aiutarvi a conoscere tutti questi dettagli.