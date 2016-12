Andrea Preti, il noto fotomodello rivelatosi al grosso pubblico nel corso dell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi”, è tra i protagonisti di un nuovo, divertentissimo spettacolo teatrale dall’accattivante titolo “Tuo marito nel mio letto”, che debutterà giovedì 10 novembre a Roma al Teatro Porta Portese. Al fianco del bellissimo Andrea, un altro interprete altrettanto bravo e affascinante, Danilo Brugia, famoso soprattutto per la soap “Cento vetrine” e per la partecipazione al varietà “Tale e quale show”. Ad affiancare i due attori, le bellissime Titti Cerrone e Valentina Spalletta. Il testo di “Tuo marito nel mio letto” è nato da un’idea di Eugenio Tassitano, che ne ha scritto la sceneggiatura con Camilla Cuparo, mentre la regia è di Sebastiano Rizzo. E’ la storia di due coppie di coniugi che, attraverso una girandola di situazioni e di colpi di scena, finiranno per “scambiarsi”. Un doppio tradimento che porterà ad equivoci e situazioni tra il comico e il paradossale, in grado di innescare risate e buon umore nel pubblico, ma anche a far riflettere sulla attuale società dove l’apparire conta più dell’essere e dove i rapporti umani, a causa del presunto progresso, sono sempre più “disumani”. Ho avuto modo di vedere le prove e posso garantire che da tempo non mi capitava di assistere a una rappresentazione così fresca ed esilarante. Gli attori sono tutti perfettamente a loro agio nei rispettivi ruoli. Apprezzabilissimi i costumi di Sabrina Beretta e la scenografia di Mauro Paradiso, mentre le gradevoli musiche sono dello stesso autore del copione. Per tornare ad Andrea Preti, questa performance può rappresentare l’occasione per dare dimostrazione che non è solo bello, ma anche dotato di grande talento. Quel talento che non ha ancora potuto dimostrare compiutamente al cinema, dopo essere stato protagonista, al fianco di Giancarlo Giannini, di un film purtroppo (per ragioni indipendenti dalla sua volontà) non ancora uscito, ma che potrebbe presto approdare alla grande sugli schermi di tutta Italia.