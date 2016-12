Ad annunciare la nomina del responsabile di Ariccia del movimento è stato il presidente Antonello De Pierro Roma - Un nuovo importante ingresso va ad arricchire il direttivo regionale del Lazio del movimento politico nazionale Italia dei Diritti. Si tratta di Carlo Spinelli, coordinatore per Ariccia, che ha guidato la lista dell’Idd alle ultime elezioni amministrative del comune castellano, in appoggio alla responsabile laziale Luisa Sallustio, candidata alla carica di sindaco, raggiungendo oltre il 3 per cento dei consensi. Ad annunciarlo e il presidente Antonello De Pierro che, in sintonia con il gruppo di vertice laziale, esprime tutta la sua soddisfazione per la nomina, maturata dopo attenta valutazione: “L’ingresso di Carlo Spinelli nel direttivo del Lazio, naturale epilogo di un percorso virtuoso caratterizzato da una militanza attiva e concreta, darà nuova linfa all’Italia dei Diritti sul territorio regionale. Le sue serietà ed onestà, con cui ha contrassegnato il costante impegno al servizio del movimento che ho fondato e presiedo, sono riconosciute da tutti, e il suo nuovo ruolo sarà fondamentale per la crescita e l’affermazione dei principi morali ed etici che qualificano la nostra attività politica, sempre al servizio dei corpi collettivi e orientata verso la tutela dei diritti. Non mi resta che augurare a Carlo ed a tutto il direttivo regionale un buon lavoro — conclude De Pierro —. L’Italia dei Diritti conferma la sua fase espansiva al servizio del pubblico interesse”. “Ringrazio il presidente per la fiducia”. Sono queste le prime parole post nomina Spinelli, che ha poi aggiunto: “Sarà per me uno stimolo in più a continuare con maggior dedizione il lavoro che ho intrapreso quando ho aderito all’Italia dei Diritti; ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro insieme alla responsabile regionale Luisa Sallustio ed agli altri membri del direttivo”.